السلطات العراقية تنفي دخول أراضيها عملة الدولار من ليبيا

نفى البنك المركزي العراقي "دخول الأراضي العراقية أوراقا نقدية من العملة الأميركية من ليبيا"، مؤكدا أن "المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول هذه المسألة غير دقيقة"، مشيراً إلى أن "إجراءات التحقق من عدم وجودها تمت بتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية في داخل العراق وخارجه".
وحذر من "عمليات احتيال ونصب قد يمارسها البعض في هذا المجال"، مؤكداص "مواصلة عمله باتخاذ إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية، بما يضمن سلامة العملة الأجنبية المتداولة".
وأشار إلى أنه "يهيب بوسائل الإعلام كافة بتوخي الدقة في تناول الأخبار، لما للأخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق".
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