لافروف: الولايات المتحدة تمزق العالم

لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى ان "نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب بدأ يتشكل، مشددًا على أن "الأرضية القانونية والدولية مقسمة، وأن الولايات المتحدة الأميركية تمزق كل شيء في العالم".

وأوضح أن "مجلس الأمن الدولي، لم يعد كافيًا لتمثيل المناطق النامية حول العالم"، مضيفًا "هناك تأخر بخصوص إجراء إصلاحات في مجلس الأمن، لأنه لم يعد كافيًا لتمثيل المناطق النامية بآسيا، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي انغلق على نفسه حيال عدد من الموضوعات العالمية"، موضحًا أن "نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب بدأ يتشكل، والأرضية القانونية والدولية مقسمة، والولايات المتحدة الأميركية تمزق كل شيء".