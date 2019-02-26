بورسعيد تعتذر لمواطنيها عن أعمال حفر الطرق: فرضتها ظروف التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدمت محافظة بورسعيد باعتذار، اليوم الثلاثاء، لأبناء المحافظة لما يواجهوه من مصاعب نتيجة لأعمال الحفر غير المسبوقة بمختلف أنحاء المحافظة، التي فرضها ظروف التطوير والتنمية للمشروعات الحضارية والتنموية المستدامة.

وأشارت المحافظة، في بيان اليوم، إلى أن تلك الأعمال تتم في وقت واحد بسبب الظروف والالتزامات المطلوب الانتهاء منها جميعها قبل شهر يونيو المقبل، لافتة إلى أنه يجري حفر شبكات الفايبر بطول 561 كيلو متر لربط 588 مبنى ومؤسسة حكومية بالمنظومة الرقمية التى تنطلق من بورسعيد كأول محافظة مصرية ذكية بسرعة إنترنت 40 ميجا.

وأضافت أنه يجري أيضا إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحى ومياه الشرب فى جميع أنحاء المدينة، وشبكة التليفونات الجديدة وشبكة الغاز الطبيعى لعدد 1000 أسرة فى المناطق المحرومة.