شحن 6500 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد شهد، اليوم الثلاثاء، شحن 6500 طن صودا كاوية. وأشارت في بيان لها إلى أنه استقبل سفينة ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 117 متر والغاطس 6 أمتار والعرض 16.5 متر، وذلك لشحن 6500 طن صودا كاوية من الميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى اليونان.

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