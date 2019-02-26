احضرت اليوم الاثنين الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 4 مسجونين متهمين بالتحرش بموقوف في إحدى غرف الايقاف بالعاصمة ولما دافع عن نفسه نكلوا به وانهالوا عليه بالعنف الشديد مما تسبب له في رضوض وانتفاخ في كامل أنحاء جسده وإصابة رأسه بجرح غائر ...
وباستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب إليهم فواجهتهم القاضية باعترافاتهم المسجلة عليهم بحثا وبالمكافحات التى أجريت بينهم وبين الشاكي والانتفاخ الذي كان يعاني منه في كامل جسده جراء ما تعرض له وبالجرح الغائر في رأسه فاصروا على الإنكار...
المحكمة قررت بعد المفاوضة الحكم عليهم ب3 اشهر سجنا
كانت هذه تفاصيل خبر في أحد مراكز الايقاف بالعاصمة... 4 سجناء يتحرشون بموقوف و ينكلون به .... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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