أنباء عن استقالات جماعية في الخارجية الإيرانية

دعا وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف دبلوماسيي الوزارة بالاستمرار في القيام بعملهم، وذلك بعد أنباء عن وجود تهديدات باستقالات جماعية من الوزارة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء عن ظريف القول :"أؤكد على الجميع في وزارةالخارجية أن يستمروا بواجباتهم بكل حزم".
وقال: "أطلب من جميع الأخوة والأخوات الأعزاء في وزارة الخارجية والبعثات الاستمرار في أداء وظائفهم بكامل الصلابة، وأن يتخلوا عن مثل هذه الإجراءات".
وتابع: "أفتخر بالعمل إلى جانبكم وأتمنى أن تسهم استقالتي في استعادة الوضع القانوني لوزارة الخارجية في العلاقات الخارجية".
وترددت أنباء عن تهديد الكثير من مدراء البعثات والسفراء والدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج بالاستقالة من مناصبهم حال قبول استقالة ظريف.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الإيرانية كانت أكدت أن الرئيس حسن روحاني لن يقبل الاستقالة.
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