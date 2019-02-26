كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد يلتقى خامنئى فى ظهران.. ويحصل على لقب "بطل العالم العربى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، ليشكره على دعمه خلال الحرب الدامية التي استمرت 8 سنوات في وطنه.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في أول زيارة له إلى الجمهورية الإسلامية منذ بداية الصراع السوري، وُصف الرئيس السوري بأنه "بطل العالم العربي" من قبل مضيفه.

واتهم الأسد مرارا باستخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه أثناء الضربات على المناطق المدنية.

وأثناء المحادثات، أعرب الأسد عن امتنانه لإيران لكل ما فعله مع سوريا خلال ما يقرب من 8 سنوات من القتال الوحشي، حسبما قالت الرئاسة السورية.

وفشلت الجهود حتى الآن في إحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نحو نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وقالت الرئاسة السورية، إنّ الزعماء استعرضوا العلاقات الاخوية والقوية بين الشعبين، والتي كانت العامل الرئيسي في الحفاظ على سوريا وايران في مواجهة المؤامرات من جانب الدول المعادية.

وأضافت أنّ خامنئي قال للأسد إن "إيران تساعد الحكومة والأمة السورية فى إطار دعمها لحركات المقاومة وتفخر بذلك من أعماق قلبها".

وأضاف خامنئي:"إن المناطق العازلة التي يسعى الأمريكيون إلى إنشائها في سوريا، هى مثال على هذه المؤامرات الخطيرة التي يجب إدانتها ومقاومتها بقوة"، كما وصف الأسد بأنه "بطل العالم العربي"، وقال إن صموده جعل "المقاومة أكثر قوة واحتراما".

وتهدف المنطقة العازلة إلى منع وقوع اشتباكات بين تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، كما تهدف إلى منع قوات الأسد والمقاتلين المدعومين من إيران من الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وأظهر التلفزيون السوري والإيراني، مشاهد للقاء الأسد و خامنئي، وهما يبتسمان ويتعانقان، مشيرين إلى أن الزعيمين اتفقا على "مواصلة التعاون على جميع المستويات من أجل مصالح البلدين الصديقين".

كما نقلت عن خامنئى قوله، إن الانتصارات العسكرية للبلدين فى سوريا قد وجهت "ضربة قاسية" لخطط الولايات المتحدة فى المنطقة.