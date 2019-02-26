كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس البرازيلي: لا يمكن إنهاء رئاسة "مادورو" إلا بالتدخل الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح نائب رئيس البرازيل، انطونيو هاملتون موراو، أنه لا يمكن إسقاط الحكومة الفنزويلية إلا من خلال التدخل الخارجي.

وقال، في اجتماع مجموعة ليما في بوجوتا بكولومبيا: "لن تتمكن فنزويلا من تحرير نفسها من النظام التشافيزي - إيديولوجية سياسية يسارية تقوم على الأفكار والبرامج وأسلوب الحكومة المرتبط بالرئيس السابق لفنزويلا هوغو تشافيز -من تلقاء نفسها".

وزعم الجنرال المتقاعد، أن فنزويلا هددت المنطقة برمتها، وأن على جيرانها التعامل مع هذا التهديد. وأضاف أن اللاعبين الخارجيين يمكنهم الاستفادة من الصراع.

ومع ذلك، قال "موراو"، أيضًا يوم الاثنين في مقابلة مع قناة "GloboNews" الإخبارية، نقلا عن رويترز، إن البرازيل لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لغزو عسكري في فنزويلا.