كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة لـ "صحيفة الجمهورية الإسلامية"، اليوم الثلاثاء، أن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.

وقال ظريف للصحيفة: "يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل، السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".

وبهذه التصريحات أشارت مصادر إيرانية إلى أن سبب استقالة ظريف يمكن أن تكون بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015.

ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميا الاستقالة التي أعلنها ظريف على إنستغرام أمس الاثنين.