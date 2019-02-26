كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تدعو جميع أطراف الأزمة الفنزويلية إلى رفض استخدام القوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية، فى بيان لها اليوم، أن المكسيك تدعو جميع الأطراف في الأزمة الفنزويلية، بما فى ذلك الأزمة الخارجية، إلى الامتناع عن استخدام القوة والسعي إلى تسوية سلمية.

وجاء في بيان الخارجية: "تستنكر حكومة المكسيك، الاشتباكات العنيفة التي اندلعت على طول الحدود الفنزويلية يوم السبت 23 فبراير. وتدعو المكسيك مرة أخرى جميع الأطراف المعنية، المحلية والأجنبية على حد سواء، إلى رفض قاطع لاستخدام القوة وإيجاد حل سلمي للوضع في فنزويلا".

وأشادت الوزارة بما يسمى آلية مونتيفيديو، التي اقترحتها المكسيك وأوروغواي ومجموعة الكاريبي في وقت سابق من فبراير لتسهيل عملية السلام في فنزويلا، كخيار قادر على التطور إلى خريطة طريق استراتيجية.

كما جاء في البيان: "تكرر المكسيك رغبتها في دعم وتطوير آلية دبلوماسية فعالة مصممة لتسوية الصراعات بالطرق السلمية".

وتتوخى آلية مونتيفيديو أربع مراحل: الإطلاق الفوري للحوار بشأن الوضع في فنزويلا، وعملية التفاوض، وصياغة اتفاق، وتنفيذه.

ويأتي هذا البيان، بعد فترة وجيزة من طلب اجتماع مجموعة ليما، يوم الاثنين، من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تقييم للوضع في فنزويلا التي مزقتها الأزمة، واقترح أن يساعد شركاء فنزويلا في تنظيم "انتخابات حرة" في البلاد.