حراس الأقصى يعيدون فتح باب الرحمة والوزير أرئيل يقتحم الحرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، كما انضم إليه مجموعات من المستوطنين الذين نظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم وقبالة مصلى "باب الرحمة" بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للحرم.

وبموازاه ذلك، قام حراس من المسجد الأقصى بإعادة فتح "باب الرحمة" بعد أن قامت جهات من سلطات الاحتلال تبديل أقفاله في ساعات الليل المتأخرة، حيث رجح أن عناصر من شرطة الاحتلال هم من قاموا باستبدال الأقفال وبإغلاق مصلى باب الرحمة الذي أعيد فتحه.

ويأتي هذا الاقتحام والتوتر قبالة باب الرحمة، بعد أن كشف النقاب عن أوامر صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بموجبها طالب أذرع المؤسسة الأمنية المختلفة العمل على إغلاق مصلى "باب الرحمة" الذي قامت مجموعات من المقدسيين بفتحه بعد أن أغلقه الاحتلال في العام 2003 بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن نتنياهو أمر بتنفيذ أمر المحكمة بدون مساومة، ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله: "لن تسمح القيادة السياسية بتحويل المكان إلى مسجد". وتم نقل هذا التوجيه إلى الشرطة وإرسال هذه الرسالة إلى السلطات في الميدان وكذلك إلى الأردن.