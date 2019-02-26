حرفيش: إصابتان في حريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان من قرية حرفيش في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، إثر حريق داخل منزلهما، بعد منتصف الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أصيب شخصان إثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في منزل بقرية حرفيش، بعد منتصف الليلة الماضية، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان بإخماد الحريق الذي شب في الطابق الثالث من المنزل.

وقامت الطواقم الطبية بنقل المصابين، بعد أن تلقيا العلاجات الأولية، إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.