انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع سوداني: "الموساد" يدعم حركة انفصالية تحارب النظام والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:47 صباحاً - كشف موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" القريب من الحكومة عن دعم جهاز "الموساد" الإسرائيلي "لحركة عبد الواحد نور" الانفصالية في إقليم دارفور، في عملياتها العسكرية ضد مواقع تابعة لحكومة الخرطوم.

وأكد الموقع، أمس الاثنين، أنه حصل على وثائق تُظهر مخاطبات لـ"نور" عبر الأقمار الصناعية بحضور القيادات العسكرية لحركته مع جهات أجنبية، من ضمنها "الموساد" الإسرائيلي، لتمويل عمليات عسكرية ضد الحكومة السودانية.

وبيّن الموقع أن نور خلال مخاطبته في الاجتماع أظهر وجود تنسيق بين قيادات ما أسماها "الثورة العسكرية في الداخل وليبيا وأطراف الثورة المدنية التي يقودها تجمّع المهنيين"، قائلاً: إن "الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية".

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور حرباً بين الجيش الحكومي وحركات مسلحة، خلّفت 300 ألف قتيل، وشرّدت نحو 2.5 مليون شخص، وفقاً لإحصائيات أممية.