شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يسير قوافل اغاثية إلى 3 مديريات بشبوة والان مع التفاصيل

استمراراً لسلسلة الحملات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم عموم محافظة شبوة إنسانياً، إضافة إلى وصول فريق الهيئة إلى مناطق نائية مكتظة بالأهالي الذين يعانون وضعاً إنسانياً ومعيشياً صعباً للغاية سيرت قوافل إغاثية تضمنت السلال الغذائية للأسر الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود في عدد من مديريات محافظة شبوة.

وفي هذا الإطار، وزع فريق الهيئة خلال الفترة من 14 حتى 24 فبراير/شباط الجاري 2800 سلة غذائية تحتوي على الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، مستهدفة أكثر من 16 ألفاً و920 فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات عسيلان وحطيب وبيحان في محافظة شبوة.

وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر والأهالي جراء تدهور اقتصاد البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المجتمعية.

وأشاد المستفيدون من قوافل المساعدات بما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات في مختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر، وذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد وزعت خلال عام التسامح 7092 سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 45 ألفا و807 أفراد.