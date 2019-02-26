شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن فضيحة جديدة تجمع خالد يوسف ومنة شلبي والان مع التفاصيل

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، أخبار ومعلومات عن فضيحة جديدة في مصر تجمع المخرج خالد يوسف ومنة شلبي الفنانة المصرية الشهيرة.

وكانت الفنانة منة شلبي تعيش علاقة حب قديمة مع المخرج خالد يوسف، انتهت بخطوبتهما قبل أن ينفصلا لأسباب غير واضحة.

وترفض الفنانة منة شلبي التعليق على الأخبار التي صدرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مقاطع فيديو غير لائقة مع المخرج الكبير خالد يوسف.

وظهرت منة شلبي مؤخرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان "أسوان للأفلام القصيرة".

وانتشرت عدة مقاطع فيديو فاضحة خلقت ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الاخيرة أشهرها فيديو الفنانة منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، فضلا عن الفيديو لخالد يوسف مع كاميليا.

وقبضت السلطات المصرية قبل أيام على الفنانيتن منى فاروق وشيما الحاج، فيما هرب المخرج خالد يوسف إلى فرنسا، حيث كان هذا الموضوع الشغل الشاغل للمصريين.