جنبلاط: ظريف ضحية المتشددين في الجمهورية الاسلامية

علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، بشأن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه.
وقال جنبلاط مغردا على صفحته الرسمية على تويتر ، "ستفقد الدبلوماسية الإيرانية أبرز رموزها ألا وهو محمد جواد ظريف الذي كان مهندس الاتفاق النووي بين ايران والغرب".
وأضاف جنبلاط، قائلا: "ظريف ضحية المتشددين في الجمهورية الإسلامية الذين عارضوا التسوية أساسا ويتحكمون بالقرار وبين الصقور في أميركا وإسرائيل الذين يرفضون مبدأ التسوية. هذه ملاحظات مراقب".
وكان ظريف قد قدم استقالته من منصبه، يوم أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام".
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