انت الان تتابع بسبب العنف.. ألمانيا تؤيد فرض عقوبات على مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، تأييدها فرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بسبب العنف ضد محتجي المعارضة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار: "نؤيد فرض عقوبات تستهدف مادورو والمقربين منه على وجه الخصوص، حتى لا تصبح حياة المواطنين فى فنزويلا أسوأ". كانت دول الاتحاد الأوروبى، قد أمهلت الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن مادورو رفض المقترح ووصفه بالـ"وقح"، الأمر الذي جعلها تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.فيما أعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة أنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، الموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده