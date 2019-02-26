الان تتابع ظريف «المستقيل» يتحدث عن «السم القاتل» في إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الصراع الداخلي والتشرذم هو السم القاتل لإيران، مشيراً إلى أن الصراعات الحزبية هي السم القاتل لسياسة إيران الخارجية.

وقال ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإيرانية اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلانه الاستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير السم القاتل على السياسة الخارجية.

وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى 2015.

وأضاف ظريف في المقابلة يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل… السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل.

ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميا الاستقالة التي أعلنها ظريف على إنستغرام أمس الإثنين.