الان تتابع الجيش اليمني يعلن سيطرته على مناطق بينها الطريق الدولي بصعدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل «فيسبوك» تعتزم وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين شاهد .. ” هواوي mate x ” يفاجئ العالم .. هاتف بشاشة كبيرة عند طيها تتحول لشاشتين صغيرتين “واتساب” يحذر مستخدمي “آيفون”: حدثوا التطبيق فورا فضيحة تسريبات جديدة.. تطبيقات ترسل بيانات المستخدمين لفيسبوك

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