زيارة بشار الأسد إلى طهران سبب إٍستقالة طريف

قالت مصادر وسائل إعلام إيرانية، أن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران، أمس، هي سبب إستقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد طريف .

وكشفت المصادر عن مشاورات تجرى حالياً مع وزير خارجية ايران المستقيل، محمد جواد ظريف لاثناءه عن الاستقالة المفاجئة التى قد تربك الرئيس حسن روحاني، والابقاء عليه فى وزارة الخارجية.

وقالت مصادر لوسائل اعلام إيرانية أن الوزير لم يتقدم بالاستقالة بشكل قانوني إلى الرئيس الايراني، حيث أعلن عنها فقط في وقت متأخر من مساء الاحد علي صفحته الرسمية علي انستجرام.

واكدت المصادر لموقع "انتخاب" الاخباري، أن سبب غضب وزير الخارجية من اللقاءات التى تمت بين روحانى والمرشد الاعلى والرئيس بشار الاسد الذرى زار ايران امس هو غياب التنسيق مع وزارة الخارجية.

وفی ‏أول تعليق له على الاستقالة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كشف ان سفر بشار الاسد ولقاءاته السبب في استقالته قائلا "بعد صور هذه اللقاءات اليوم، لم يعد لوزير خارجية ايران اهمية أمام العالم".

وما يفسر غياب الوزير الايراني من اللقاءات التي جمعت الاسد بالمرشد وروحاني علي غير المعتاد في العرف الدبلوماسي الايرانى، هو عدم علم وزارة الخارجية الايرانية بمجئ الرئيس السورى مما دفع الوزير بتقديم استقالته غصبا.