الفرزلي: موقف باسيل من تصنيف حزب الله إرهابيا هو موقف الحكومة اللبنانية

أكّد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي ان "موقف وزير الخارجية جبران باسيل عن تصنيف حزب الله إرهابيا هو موقف الحكومة اللبنانية ويتماشى مع مضمون البيان الوزاري"، سائلا: "هل نقبل كلبنانيين ان يصنّف الجناح السياسي للمقاومة التي حررت لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، وما زالت تردع هذا العدو عن الاعتداء على لبنان، هل نقبل بتصنيفها إرهابية؟ ونحن نعرف ان الانكليز يرددون موقف الولايات المتحدة ويلحقون به"، وأكّد ان "الاهم من اي موقف خارجي، هو وحدتنا واستقرارنا الداخلي، وهذا الاستقرار هو اولوية لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يركز في كل مواقفه على أهمية الحفاظ على هذا الاستقرار."

وشدّد الفرزلي في حديث اذاعي على ان "لا أفهم الكلام الذي يطرح إشكالية حول مسألة الحوار بين سوريا ولبنان، لأنه مصلحة لبنانية قبل اي شيئ آخر، بوجود مليون ونصف المليون نازح سوري على ارضنا مرشحون للتزايد نتيجة تكاثر الولادات، ما يشكذل خطراً داهماً على لبنان،" موضحاً ان "هناك علاقات دبلوماسية قائمة بين الدولتين، وتأخير عودة النازحين يشكّل جريمة بحق لبنان"، ولفت الى ان "نفوّت الفرصة اليوم على انفسنا باعادة اكبر قدر ممكن من النازحين الى بلدهم، بهذه المواقف الداخلية، برفض فتح الحوار مع سوريا" مشيرا الى ان "لم ننسى بعد تجربة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهي مشكلة ما زالت مستمرة منذ 70 سنة، ونعاني منها حتى اليوم. "وراى الفرزلي من جهة أخرى ان "كل خطوة تساهم في محاربة الفساد سنسير بها، ومن بينها تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".