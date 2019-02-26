عبدالرزاق: جبق أثبت جدارته وصدقه على مستوى الوطن

أشاد رئيس حركة "الاصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبدالرزاق بزيارة معالي وزير الصحة جميل جبق الى عكار، معتبرا أن "القرارات التي اتخذها الوزير في المستشفى الحكومي في عكار من رفع المخصصات الى إنشاء أقسام و تقديم تجهيزات وغير ذلك تدل على اهتمامه وصدقه وأنه رجل بكل ما للكلمة من معنى يتحمل المسؤولية بصدق و أمانة".

ولفت عبدالرزاق الى أن "جبق هو أول وزير في هذه الحكومة يزور عكار وقد أثبت جدارته وصدقه على مستوى الوطن"، متمنيا على باقي الوزراء أن "يقتدوا به في نشاطه ومثابرته و متابعته الميدانية لشؤون وزارته ونحن في عكار نعتبر أن وزير الصحة قد اعاد الامل والثقة والحقوق الى اهلنا في عكار".

وطالب الحكومة أن "تعمل بكثافه ونشاط على مستوى الأزمات الموجودة ونطالب كل الوزراء بإنصاف عكار و المجيء اليها وإعادة التوازن في الانماء والخدمات"، مشيرا الى أن "المطلوب من الحكومة بناء اقتصاد سليم من الرشاوى والمحسوبيات ووقف الهدر والفساد في كافة مؤسسات الدولة".