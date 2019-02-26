أرسلان: نستغرب إصرار تجاهل البعض للثغرات الدستورية الفاضحة

لفت رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا نستغرب إصرار تجاهل البعض للثغرات الدستورية الفاضحة والتي تعيق تطبيق الدستور كضامن لحسن سير العمل في المؤسسات الدستورية وهذا مقصود وغير بريء على الاطلاق".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار أرسلان إلى أن "مكافحة الفساد اذا أردنا مواجهتها بجدية يجب ان نبدأ بمكافحة الفساد السياسي العنصري الطائفي المذهبي لأن هنا تكمن كل العلل"، مشيراً إلى ان "هذا الذي يحمي الفاسدين والمفسدين، وأنبّه من خطورة الاستمرار في هضم حقوق المذاهب القليلة في العدد والكبيرة في وطنيتها وتاريخها المشرف في بناء الكيان اللبناني وصون هويته".