لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى "أننا نتعرض للتجني والافتراء، من جهة على خلفية الحديث عن لوحة الجلاء، ومن جهة أخرى على ما أسموه التطبيع"، مشددا على أنه "بين "لوحة الجلاء" و"التطبيع"، الحقيقة واحدة وثابتة أننا أحرار وأسياد قرارنا".

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: بين لوحة الجلاء والتطبيع الحقيقة واحدة وثابتة أننا أحرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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