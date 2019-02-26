الدفاع المدني: جريح نتيجة حادث سير وقع على اوتوستراد العقيبة - كسروان

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عن "سقوط جريح اثر تعرضه لحادث سير وقع على اوتوستراد العقيبة - كسروان"، مشيرةً إلى أن "عناصر من الدفاع المدني عملت على نقله معالجته محلياً".

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