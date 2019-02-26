اجتماع مغلق للجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني لمناقشة استقالة ظريف

أفادت قناة "روسيا اليوم" أن لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وكان ظريف أعلن يوم أمس على نحو مفاجئ استقالته، على موقع "إنستغرام". إلا أنه علق بعدها بقليل في تصريحات لموقع "انتخاب" معزياً سبب قراره بالاستقالة إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال ظريف إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".

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