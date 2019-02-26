نائب رئيس البرازيل:لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضينا لغزو فنزويلا

أعلن نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لأي تدخل عسكري ضد فنزويلا. ولفت موراو في تصريحات صحفية من العاصمة الكولومبية بوجوتا إلى ان البرازيل لن تسمح للولايات المتحدة في ظل أي ظرف من الظروف باستخدام أراضيها كقاعدة لغزو فنزويلا، مؤكدًا أن بلاده ستعمل ما في وسعها لتفادي حدوث صراع مسلح مع فنزويلا المجاورة.

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