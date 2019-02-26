الغارديان: من غير المعتاد ان تتسامح السلطات الجزائرية مع المتظاهرين

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية موضوعا حول المظاهرات في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة في الرئاسة، لفتت فيه إلى أن "أكبر شوارع العاصمة الجزائر اكتظت بالمتظاهرين خلال الأيام الماضية في أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ عقود طويلة احتجاجا على ترشح بوتفليقه الذي حكم البلاد لنحو 20 سنة".

ولفتت إلى أنه "من غير المعتاد ان تتسامح السلطات مع المتظاهرين خاصة في العاصمة الجزائر حيث يعتبر التظاهر أمرا ممنوعا منذ عام 2001 وواجهت المتظاهرين بقنابل الغاز وخراطيم المياه كما اعتقلت العشرات بعد المظاهرات التي بدأت الجمعة"، مشيرةً إلى أن "بوتفليقه الذي يبلغ من العمر 81 عاما لا يظهر كثيرا بشكل علني منذ أصيب بأزمة قلبية عام 2013".

وأشارت إلى أن "وسائل الإعلام المحلية تلزم الصمت بخصوص المظاهرات ما أثار انتقادات بعض الصحفيين الذين شكوا من فرض المحاذير والرقابة على وسائل الإعلام غير أن المتظاهرين خرجوا للشوارع مرة أخرى الأحد بدعوة من مجموعة مواطنة المعارضة ليرددوا هتافات منها "الجزائر حرة وديمقراطية".

وأضافت: "أن أغلب الاتحادات والنقابات العمالية أعلنت دعمها لترشح بوتفليقة مضيفة أن بعضهم حذر من أن تنحدر البلاد إلى حالة عدم الاستقرار مثلما حدث في حقبة التسعينات من القرن الماضي عندما تكبدت البلاد 200 ألف قتيل بعدما ألغى الجيش نتائج الانتخابات التي كان الإسلاميون يستعدون لإعلان فوزهم بها عام 1991"، موضحةً أن "غالبية مواطني الجزائر من الشباب حيث بلغت نسبه المواطنين تحت 25 عاما نحو 45 في المئة من تعداد المواطنين لكن أكثر من 30 في المئة من الشباب تحت سن الثلاثين لا يجدون عملا".