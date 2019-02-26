باسم يطلب تطليق زوجته: "مراتي بتشرب سجاير.. وحرامية ولاعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "باسم ج." بدعوى تطليق ضد زوجته "هالة م." أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه: "زوجتي حرامية ولاعات ومفيش قاعدة لأصحابي إلا وتكسفني أمامهم".

يقول "باسم" الذي يعمل سائقًا: "زوجتي تهتم بالمال كثيرًا لشراء السجائر، والتزمت الصمت كثيرًا معها لعدم إحداث أية مشاكل زوجية معها، لكن قيامها بسرقة الولاعات أثناء جلوسي مع أصحابي وأقاربي جعلني أظهر بصورة غير لائقة أمامهم، حتى تكرر الأمر أكثر من مرة، الأمر الذي جعلني أظهر وكأني حرامي أمامهم".

أضاف صاحب الـ 33 سنة: "تعرفت على زوجتي، 30 سنة، عبر الإنترنت، وتحدثنا لفترات طويلة حتى شعرت بالاقتراب منها، وطالبتها بمقابلة أسرتها لخطبتها وبالفعل تم الاتفاق على الخطبة والزواج في أقل من شهرين، واستمر زواجنا عام فقط".

ويكمل "باسم" حديثه قائلاً: "بعد الأسبوع الأول من الزواج اكتشفت أن زوجتي تشرب السجائر، وبعد مناقشات وافقتها طالما أنها لا تقوم بذلك أمام أحد، حتى تضخم الأمر وباتت تشرب السجائر أمام أصحابي وأهلي، بحجة أني أعلم ذلك".

يشكو الزوج: "مراتي حرامية وإيدها طويلة ولم أكن أتخيل أني سأتزوج من سيدة تستغل حبي لها لتدمير منزلنا، بتصرفاتها الغريبة وسرقتها متعلقات أهلي وأصحابي، فقمت بعرض الوضع على والدها، لكنها هربت من منزلنا عقب ذلك ولم أجدها على الإطلاق".

يختتم الزوج: "بحثت عنها فترات طويلة ولم أصل لها، حتى وصلت إلى باقي أفراد أسرتها بالصعيد، ولم أجد حل سوى التخلص منها، وخلال تلك الفترة وصلت لحل وهو الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق"، و"بالفعل أقمت دعوى حملت رقم 3159 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها".