وزير خارجية باكستان يدعو لاجتماع طارئ بعد انتهاك طائرات هندية للخط الحدودي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لكبار المسؤولين بالوزارة، على خلفية ما أعلنه الجيش الباكستاني بشأن انتهاك طائرات عسكرية هندية لخط السيطرة الحدودي بين البلدين.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور قوله، إن طائرات عسكرية هندية انتهكت خط السيطرة ودخلت من قطاع "مظفر أباد" ثم اضطرت إلى العودة بسبب استجابة القوات الجوية الباكستانية في الوقت المناسب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين عقب عملية تفجير انتحاري يوم 14 فبراير الجاري شهدها إقليم "كشمير" - المتنازع عليه بين البلدين - وقتل فيها 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، وألقت نيودلهي بالمسؤولية على إسلام أباد، التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".​