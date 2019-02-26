محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):
ذكرت صحيفة "تايم أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن 12 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية دخلت الأجواء الباكستانية صباح اليوم، وشنت غارات جوية على معسكرات تابعة لجماعة "مجاهدي خلق" وحزب المجاهدين المصنفتين جماعتين إرهابيتين.
وقالت الصحيفة إنه لم يعرف على مدى الدمار الذي لحق بهما، لكن أفادت مصادر بأن الجانب الباكستاني تكبد خسائر كبيرة -حسب الصحيفة -.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات هندية تخترق الأجواء الباكستانية وتشن غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.