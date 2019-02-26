مقاتلات هندية تخترق الأجواء الباكستانية وتشن غارات

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "تايم أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء، أن 12 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية دخلت الأجواء الباكستانية صباح اليوم، وشنت غارات جوية على معسكرات تابعة لجماعة "مجاهدي خلق" وحزب المجاهدين المصنفتين جماعتين إرهابيتين.

وقالت الصحيفة إنه لم يعرف على مدى الدمار الذي لحق بهما، لكن أفادت مصادر بأن الجانب الباكستاني تكبد خسائر كبيرة -حسب الصحيفة -.​