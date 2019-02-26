تطور جديد في قضية "سيلفي المسدس" بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - (الخليج 365):

أمرت نيابة فيصل والجناين، برئاسة المستشار أيمن قطب، وإشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، بحبس والد الطفلة المشهورة إعلاميا بـ"ضحية سيلفي المسدس" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجه وكيل النيابة بسام النجار إلى والد الطفلة تهمة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، فيما قامت النياية بمعاينة الشقة السكنية التي تقيم فيها الطفله مع والديها في منطقة السلام 2.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير الأمن، إخطارًا من العميد عصام حافظ، رئيس المباحث الجنائية، بورود إخطار من قسم شرطة فيصل بمصرع الطفلة "برديس م."، 14 سنة، أثناء لهوها بسلاح ناري عبارة عن مسدس عيار 9 مللي.

وكانت الطالبة المقيدة في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات، التقطت صورة "سلفي" لنفسها وهي تحمل سلاح ناري خاص بوالدها، وتوجهه نحو رأسها، لكنها أخطأت وضغطت على الزناد بدلًا من التقاط الصورة، فأطلقت النار على نفسها، وأحدثت فتحة خروج في رأسها، ولقت حتفها على الفور.​