القاء قنبلة على منزل في حي الرأس الأحمر بمخيم عين الحلوة

سمع قبل قليل دوي انفجار في مخيم عين الحلوة، تبين انه ناجم عن القاء مجهولين قنبلة على منزل من آل شكري في حي الرأس الاحمر التحتاني داخل المخيم، ولم يفد عن وقوع اصابات.

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