أكد المكتب الاعلامي للأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري ردا على ما رد على لسان والدة الضحية سارة الأمين، عن تدخل أحمد الحريري في القضية لصالح قاتلها علي الزين ان "ما ورد على لسانها لا أساس له من الصحة، وأنه مع الوالدة وآل الضحية في إحقاق الحق، وفي أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية التي لم يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد".

كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لأحمد الحريري: لم يتدخل في قضية الضحية سارة الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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