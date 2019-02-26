كيدانيان التقى السفير اليوناني فرانسسكوس فاروس

استقبل وزير السياحة اواديس كيدانيان السفير اليوناني فرانسسكوس فاروس يرافقه رئيس المهرجان اليوناني في لبنان جورج عيد وعضوا اللجنة الإعلاميتان جيسي طراد قسطون ورنا ريشا عيد. وتم التداول في التحضيرات للمهرجان الذي سيقام في الاسبوع الأول من حزيران على مدى 3 أيام في مدينة جبيل. وقدمت وزارة السياحة دعمها الكامل للمهرجان الذي سيقام تحت رعايتها ورعاية السفارة اليونانية في لبنان وبمشاركة أفراد ومؤسسات يونانية ولبنانية.

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