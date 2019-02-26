القناعي: المنشود للبنان واهله الاوفياء مقرون بتوحيد الوجهة

أكد سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني ال58 وعيد التحرير ال28 لبلاده ان "الجمهورية اللبنانية الشقيقة ستجد دولة الكويت بذات الموقع المنافح عن سيادة لبنان واستقلاله وعروبته، وكل مساعيه الخيرة الرامية لحفظ تعدده المتآلف وتنوعه المتناسق ووجهه الحضاري الوضاء. كما ستجدون دولة الكويت معكم في كل مسعى للارتقاء بالعلاقة الثنائية الجامعة، على اسس متماثلة من الجدية السياسية ووحدة الهدف، فالفرص تتعاظم بكل فعل وتوجه نحو الاستقرار والنماء ورقي المقصد".

وبارك "الانطلاقة المأمولة لهذا البلد الشقيق بعيد تأليف حكومته برئاسة الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء سعدالدين رفيق الحريري الموقر"، لافتا إلى ان "المنشود للبنان واهله الاوفياء مقرون بتوحيد الوجهة، وتوصيف الخطوة، وديمومة المسير نحو ما تصبون اليه جميعا، ككيان واحد مستقل، بعيدا عما تذهب اليه دعوات التشظي والتمدد اللامحمود. ان المنتظر هو يقينكم بدوركم المحوري في النهضة العربية الشاملة، ايمانا وقناعة وتفاعلا ومبادرة، لتقابلها وفقا لتلك المعطيات الاستجابات المأمولة، فتتضاءل امامها نتيجة لذلك كل التحديات المعلومة منها والمجهولة، وبذلك يرتقى بلبنان الى الآفاق التي يستحق من الحلم المشروع والاثر الريادي وهو اهل لذلك باهله الاكارم".