طرابلسي: نريد الذهاب إلى انهاء كل آثار الحروب الطائفية

أشار النائب ادكار طرابلسي إلى ان وزير الداخلية ريا الحسن طرحت موضوع الزواج المدني للحوار وهذا جيد". وقال: "أنا مع الزواج المدني الاختياري، وأنا كمواطن ونائب مع اعطاء الناس حقوقهم كما يكفل دستورنا".

وأضاف "أنا كمسيحي ومؤمن مع الزواج الكنسي لكن لست مع الزام الثنائي الذي لا يريد هذا الخيار بأن يتزوج كنسيا"، مؤكدا ان "الدستور اللبناني وحقوق الانسان والحقوق الطبيعية في الزواج أعلى من أي قانون".

وشدد على انه "نريد الذهاب إلى انهاء كل آثار الحروب الطائفية وبالتالي مجبورون على الذهب إلى الزواج المدني".