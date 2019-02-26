أشار النائب ادكار طرابلسي إلى ان وزير الداخلية ريا الحسن طرحت موضوع الزواج المدني للحوار وهذا جيد". وقال: "أنا مع الزواج المدني الاختياري، وأنا كمواطن ونائب مع اعطاء الناس حقوقهم كما يكفل دستورنا".
وأضاف "أنا كمسيحي ومؤمن مع الزواج الكنسي لكن لست مع الزام الثنائي الذي لا يريد هذا الخيار بأن يتزوج كنسيا"، مؤكدا ان "الدستور اللبناني وحقوق الانسان والحقوق الطبيعية في الزواج أعلى من أي قانون".
وشدد على انه "نريد الذهاب إلى انهاء كل آثار الحروب الطائفية وبالتالي مجبورون على الذهب إلى الزواج المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: نريد الذهاب إلى انهاء كل آثار الحروب الطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.