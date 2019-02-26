بلدية طرابلس أزالت التعديات على بولفار التبانة وصولا الى الملولة

عملت دورية من شرطة بلدية طرابلس - مخفر التبانة، بالتعاون مع ورشة الطوارئ، على ازالة التعديات على الأملاك العامة من بسطات واعمدة وعوائق حديدية كانت موضوعة على الاتوستراد والرصيف العام انطلاقا من مستديرة نهر ابو علي، مرورا بمدرسة "دار السلام"، وصولا الى مستديرة الملولة وجسر الطائف والشوارع الفرعية، بتوجيه من رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين لتسهيل مرور المواطنين على الرصيف، ومنعا لازدحام السيارات على بولفار التبانة الرئيسي الذي يربط طرابلس بالبداوي وعكار والحدود السورية

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