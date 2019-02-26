الحريري: القرار البريطاني بشأن "حزب الله" يخص بريطانيا ولا يخص لبنان

اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أن "القرار البريطاني إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" على قائمة الإرهاب، يخص بريطانيا ولا يخص لبنان"، مشيراً إلى أن "ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا، وأيضا نتمنى أن ينظر إلى لبنان كلبنان وشعبه، ولذلك نرى أنه يجب أن نبقي أفضل العلاقات مع الجميع وهذا الشيء الأساس بالنسبة لمستقبل لبنان".

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