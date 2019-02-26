توقيف 43 من أنصار "العمال الكردستاني" هاجموا مجلس أوروبا في ستراسبورغ

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "الشرطة الفرنسية أوقفت 43 شخصا من أنصار حزب "العمال الكردستاني" هاجموا مقر مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ"، موضحةً أن "أحداث شغب اندلعت لدى تظاهر هؤلاء أمام مبنى مجلس أوروبا بذريعة الاحتجاج على ظروف اعتقال زعيم المنظمة عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا".

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