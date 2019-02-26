عبدالسلام يجدد التأكيد على تمسك القوى الوطنية باتفاق السويد

أكد المتحدث باسم جماعة ​أنصار الله​ ​محمد عبد السلام "تمسك القوى الوطنية باتفاق السويد والاستعداد لتنفيذ خطوة من طرف واحد في المرحلة الأولى من منطلق الحرص الحقيقي على السلام في اليمن"، مشدداً على "الاستعداد الكامل للبدء بتنفيذ تبادل الاسرى كليا وجزئيا، لافتا إلى أن من يعرقل التهدئة في محافظة تعز هو الطرف الآخر".

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