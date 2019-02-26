مقتل 7 جنود سوريين وإصابة 20 بقذائف فتاكة تستخدمها القاعدة للمرة الأولى في إدلب

قتل سبعة جنود سوريين وأصيب عشرون آخرون بقذائف صاروخية فتاكة تستخدم للمرة الأولى. أطلقها مسلحو تنظيم "القاعدة" الإرهابي المنتشرين في قطاع إدلب من "المنطقة منزوعة السلاح" على نقاط عسكرية. ونقلت وكالة "سبوتنيك " الروسية عن مصدر عسكري سوري أنه "في تصعيد خطير على جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، باستهداف المحور الغربي لبلدة أبو الظهور بعدد كبير من القذائف الصاروخية المعدلة والتي تستخدم للمرة الأولى من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى إلى قتل سبعة عسكريين سوريين وإصابة 20 آخرين على محور بلدة السكرية".

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