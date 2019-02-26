أصرت على خطبة ابنتهما.. تجديد حبس موظف قتل زوجته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، تجديد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما على خطوبة ابنتهما.

كان العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، تلقى بلاغًا من المتهم "ع. م. ع"، موظف بالمعاش، بحدوث مشاجرة بينه وبين زوجته "س. م" 48 سنة، ربة منزل، تعدى خلالها عليها بسكين وسدد لها طعنات عدة ولقيت مصرعها في الحال، بسبب خلافات بينه وبينها، إثر خطبة ابنتهما "طالبة" دون رغبته.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقاده العميد يحيى راضي رئيس المباحث.

انتقل على الفور المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وجود الجثة مسجاة على ظهرها في غرفة النوم، وبها إصابات بالرأس من الخلف عبارة عن طعنات وأسفلها بقعة دماء.

وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن زوجته أصرت على خطبة نجلته دون موافقته فنشب بينهما خلافًا تطور إلى مشاجرة على النحو المبين، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.