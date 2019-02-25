طائرات التحالف تقضي على عشرات الحوثيين في صعدة

صنعاء (الاتحاد) لقي عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم في غارات جوية للتحالف العربي استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ، ومعسكراً للميليشيات في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة. وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي شنت 12 غارة على منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكر للمتمردين الحوثيين في منطقة «الغول» القريبة من مركز مديريتي «كتاف» و«البُقع» شمال شرق صعدة على الحدود مع السعودية.

وقال الجيش اليمني في بيان، مساء أمس، إن «العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا في الغارات الجوية». وقتل 7 حوثيين، وجرح 4 آخرون في قصف مدفعي للقوات اليمنية بمديرية «الحشاء» في محافظة الضالع جنوب البلاد. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية تعزيزات تابعة للميليشيات على أطراف منطقة «الطاحون» جنوب غرب «الحشاء»، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن مصرع 7 مسلحين حوثيين، وإصابة 4 آخرين، وتدمير مركبة عسكرية.

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