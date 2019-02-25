بريطانيا تصنِّف الجناح السياسي لـ«حزب الله» إرهابياً

دينا مصطفى، وكالات (أبوظبي، لندن)

قررت الحكومة البريطانية أمس حظر ميليشيا «حزب الله» اللبنانية وإضافتها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إن مشروع قرار بهذا الصدد تمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره يوم الجمعة المقبل.

وكانت بريطانيا صنفت وحدة الأمن الخارجي للميليشيا وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً. ويعني الحظر الذي يسري الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء للميليشيا، أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. كما لن يتمكن أنصار الميليشيا من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أي تظاهرات سياسية.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد «ميليشيا حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي». وأضاف «لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها». وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها إن ميليشيا «حزب الله» تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إن لندن لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي. وأضاف «أن قرار تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني». وأكد أن بريطانيا تؤيد لبنان المستقر والمزدهر، ولا يمكن أن ترضى بأي شيء يتعلق بالإرهاب، مؤكداً أنه لا يمكن التمييز بين الأجنحة العسكرية والسياسية للحزب، وعن طريق حظر كافة أشكاله، ترسل بريطانيا إشارة واضحة بأن أنشطة الحزب المزعزعة للاستقرار في المنطقة غير مقبولة على الإطلاق وضارة بالأمن القومي للمملكة المتحدة.

جويتا: رسالة لإيران

إلى ذلك، قال أوليفير جويتا، الباحث البريطاني في شؤون الإرهاب والأمن القومي، إن حظر حزب الله ككل، وليس فقط الجناح العسكري في المملكة المتحدة خطوة مهمة وشجاعة للغاية. وأكد في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ودولاً كثيرة في الغرب صنفت حزب الله منظمة إرهابية منذ فترة طويلة، لكن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر الجناح العسكري فقط. وقال إن أهمية تحرك المملكة المتحدة الآن هو أن حزب الله لن يكون قادراً على جمع التبرعات، وتوزيع دعاية ومظاهراته التي تميز علم الحزب، كما شهدنا مرات عديدة في لندن، وهذا سيعني أن كافة دعاياتهم سيتم حظرها. وأضاف أن المملكة المتحدة ترسل رسالة قوية إلى إيران، الداعم الرئيسي للميليشيا الإرهابية، أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وأوضح أن الخطر المحتمل على المملكة المتحدة هو احتمال قيام حزب الله بالرد على الهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة، أو ضد مصالح المملكة المتحدة في العالم.

الخميس: قرار متأخر

من جهته، قال المحلل السياسي السعودي عبدالعزيز الخميس المقيم في لندن، إنه نتيجة لنشاطات حزب الله المكشوفة وغير المكشوفة في أوروبا تعمل السلطات البريطانية على وضع الحزب في قائمة الإرهاب، وأضاف لـ«الاتحاد»، إن هذا القرار يأتي متأخراً جداً، فحزب الله فعل كل ما يستطيع في ترسيخ صورته الإرهابية ودعم الكثير من الجهود الإرهابية في أوروبا والعالم، والبريطانيون صبروا كثيراً على الحزب وزعامته السياسية لعلها تجد في ذلك منفذاً لعلاقة بين بريطانيا والحزب تمكن البريطانيين من التأثير على قرارات الحزب، لكن ما اتضح يشير بجلاء إلى أن الحزب توسع وبمساعدة غربية عبر الصمت وترك أعضاء الحزب يمرون ويسرحون في أوروبا. ولعلنا نجد في العمليات الاستخبارية الإيرانية الأخيرة رائحة حزب الله، فالحزب لا يعدو عن كونه أداة استخبارية إيرانية تعبث حيثما يريد الملالي.. والمشكلة التي تتضح لنا هي أن البعض في أوروبا يعتقد أن التغافل عن أعمال الحزب يساعد في احتوائه، وهذه سياسة أثبتت العقود الأخيرة أنها خاطئة تماماً.

راضي: خطوة مهمة

من جهته، قال المحلل السياسي حسن راضي، إن قرار بريطانيا تسمية حزب الله منظمة إرهابية يعد خطوة مهمة وكبيرة للغاية، وهو إحدى نتائج مؤتمر وارسو الذي انعقد منتصف شهر فبراير بهدف توسيع رقعة عزلة إيران ووضع حد لدورها الإرهابي والمخرب وطردها من المنطقة العربية. وأكد في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من لندن أن أهمية هذا القرار تزامنه مع قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية التي أحد أهم أهدافها هو العمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط. ورأى راضي أن حزب الله أحد العوامل الرئيسة في عدم استقرار المنطقة، ولذلك فحظره في أوروبا يعني تجفيف مصادر الإرهاب. وسيتأثر تواجد حزب الله في سوريا واليمن والعراق وحتى في لبنان، لأن السلاح والتدريب الذي يقدمه حزب الله إلى المليشيات الإرهابية في المنطقة تكلفه الكثير من الأموال. كما اعتقد أن العديد من الدول الأوروبية ستحذو حذو بريطانيا وتصنف الجناح السياسي لحزب الله منظمة إرهابية. وهذا يعني استهداف أهم أذرع إيران في المنطقة. وبما أن الدول العربية وأوروبا وأميركا بدأت تعمل لطرد إيران من المنطقة العربية والقضاء على إرهابها، لذلك فتصنيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليه هو الخطوة الأولى لتحقيق ذلك الهدف.