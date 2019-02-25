- 1/2
- 2/2
استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزاني؛ مساء اليوم؛ في مدينة صلاح الدين، فرانسوا هولاند رئيس فرنسا السابق والوفد المرافق له . ووصف بارزاني، هولاند بالصديق العظيم لشعب كردستان خاصة في الأيام العصيبة خلال الحرب مع الإرهاب، حيث مثلت زيارته للإقليم وقتئذ مبعثا للأمل.
وأعلن بارزاني؛ أن شعب كردستان لا ينسى موقف الرئيس الفرنسي ويعتبر نفسه مديناً له، مقدما شكره للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، على دعم شعب كردستان على الدوام انتصارا للمبادىء والصداقة.
وعبر الرئيس الفرنسي السابق عن تقديره لبسالة وشجاعة وتضحيات شعب كردستان والبيشمركة في الحرب ضد داعش نيابة عن العالم،وأعرب عن سروره تجاه المرحلة الجديدة الحالية في كردستان، حيث اندحار داعش وإجراء الانتخابات وسير العملية الديمقراطية القوية والمستمرة، معلناً أن شعب كردستان ينتظر مستقبلاً زاهراً ومتقدماً.
وقدم الرئيس الفرنسي شكره لبارزاني وشعب كردستان لإيوائهم النازحين والمهجرين ومساعدة المكونات المسيحية والإيزدية، وجدد ثبات الموقف الفرنسي تجاه شعب كردستان ودعمه ومساندته، مؤكداً عدم تغييرها مع تغيير الوجوه السياسية.
وتم تسليط الضوء من الجانبين على مخاطر وتهديدات الإرهاب والتطرف على الأمن الدولي، وسبل منع تجدد ظهور
كانت هذه تفاصيل خبر بارزانى وهولاند يناقشان الأوضاع بإقليم كردستان والمستجدات فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.