البحرين ترحب بقرار بريطانيا بتصنيف ميلشيات حزب الله كمنظمة إرهابية

حزب الله

وكالات

رحبت وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة الصديقة بتصنيف ميلشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات

واضحة على الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود الكبيرة والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها المملكة المتحدة والتي تعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، مشددة

على ضرورة تحرك المجتمع الدولى باتخاذ مثل هذه الخطوات الحاسمة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب.

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته والذي يؤكد على ضرورة العمل المشترك وتضافر كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تزعزع الأمن والسلم.