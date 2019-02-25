ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي في اليمن ويشكر الإمارات

ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تحرير مواطن أمريكي في اليمن، موجهاً شكره لدولة الإمارات على دورها في ذلك.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر :"يشرفني اليوم أن أعلن أن داني بورش المواطن الأمريكي الذى احتجز رهينة في اليمن لمدة

18 شهراً ، قد تم انتشاله وجمع شمله مع زوجته وأطفاله ويجب هنا أن أقدر دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في عودة داني مرة أخرى لأسرته .

وأضاف ترامب: "نعمل كل يوم لإعادة الأمريكيين إلى بلادهم و

نحافظ على التعاون الدائم والمكثف بين الجهات الدبلوماسية والاستخباراتية وإنفاذ القانون داخل حكومة الولايات المتحدة ومع شركاءنا الأجانب".

وأشار ترامب إلى أن استعادة الرهائن الأمريكيين فى سلم الأولويات لحكومته ، مضيفا:" مع إطلاق سراح داني فقد أطلقنا سراح 20 رهينة أمريكية منذ فوزي في الانتخابات الرئاسية ، لن نرتاح لكن سنواصل عملنا لإعادة الرهائن الأمريكيين المتبقين إلى بيوتهم" .