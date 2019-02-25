كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير خارجية إيران بستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه عبر صفحته على الانستغرام . وايد مصدر مطلع في الخارجية في تصريح لوكالة انباء فارس نباء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وكتب ظريف على صفحته :" اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية. اقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".