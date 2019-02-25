من هو رامي مالك أوّل شخص من أصل عربي يُحقق الأوسكار؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز الممثل ذو الأصل المصريّ رامي مالك، اليوم الإثنين، بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن دوره الذي جسّد من خلاله شخصية المطرب الراحل فريدي ميركوري، أحد أعضاء فرقة فرقة الروك البريطانية كوين، وذلك في فيلم "الملحمة البوهيميّة"، ليكون بذلك أول عربي يحصل على الجائزة، فمن هو رامي مالك، وما هي أهم المحطات في حياته؟

وُلد مالك في 12 أيار/ مايو 1981 في لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، لأبوين مهاجرين مصريين، يبدو أن علاقته بهما جيدة، إذ إنه قال حينما تسلم الجائزة: "أنا ابن مهاجرين من مصر، أنا أميركي من الجيل الأول، هذا الفوز بمثابة كنز لي طوال حياتي"، كما شكر عائلته وقال لوالدته إنه يُحبّها.

لمالك أخ توأم يُدعى سامي ويكبره بـ4 دقائق، ويعمل مدرسًا، ولديه أخت أكبر سنًا وهي طبيبة، أما والدهُ الذي يُدعى سعيد كان مرشدًا سياحيًا في القاهرة، كما عمل في التأمينات بعدها، فيما عملت والدته كمحاسبة.

رامي مالك مع جائزته (أ ب) رامي مالك مع جائزته (أ ب)

تلقّى مالك تعليمه الثانوي في مدرسة Notre Dam، حيث تخرج في عام 1999، وحصل على شهادة في الفنون الجميلة عام 2003 من جامعة Evansville في ولاية إنديانا.

بعد تخرّجه من الجامعة، عاد مالك إلى لوس أنجلوس وحصل على أدوار صغيرة في برامج مثل Gilmore Girls وMedium، وبدأ تدريجيا رحلة الصعود إلى سلم الأعمال الأكثر تأثيرا في مسيرته، وفي عام 2006، قدم مالك دورًا مستوحى من أصوله المصرية كفرعون Ahkmenrah في فيلم Night at the Museum و ظهر أيضًا في الأجزاء الأخرى بنفس الدور.

ولعب مالك الدور الرئيسي في مسلسل الدراما الحائز على عدة جوائز Mr. Robot بدوره كقرصان كومبيوتر، الذي عرض لأول مرة في 24 حزيران 2015، وبسبب أدائه الفريد و المتميز حصل على ترشيحات لجائزة Dorianوجائزة Golden Globe، وجائزة Screen Actors Guild، فضلًا عن ربحه جائزة Critics' Choice Television لأفضل ممثل في سلسلة الدراما وجائزة Emmy عن فئة أفضل ممثل متميز في سلسلة درامية، وفق ما أورد موقع "أراجيك".

البطولة الأولى في الأفلام

لعب مالك أول دور للبطولة في الأفلام في أيلول/ سبتمبر 2016، في فيلم Buster's Mal Heart، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وحصل على تقييمات وردود أفعال إيجابية.

مالك مع بعض الحائزين على الأوسكار في فئات مختلفة (أ ب) مالك مع بعض الحائزين على الأوسكار في فئات مختلفة (أ ب)

وفي آب 2016، أعلن أن مالك أنه سيُشارك مع شارلي هنام بدور Louis Dega في إعادة إحياء نسخة معاصرة من فيلم Papillon 1973.

هل يتحدّث مالك العربية؟

بالطّبع، ازداد الاهتمام المصري والعربي بمالك أكثر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في الأوسكار، وذلك لأصله العربي، وتساءل البعض عن معرفته باللغة العربية، وإذا ما كان يجيدها أم لا، وتبيَّن أنه تحدَّث بعربية ضعيفة في بعض لقاءاته الإعلامية في وقت سابق.

ففي حوار أجرته معه "BBC العربية"، قال مالك إنه يفهم العربية، ولكن يتكلمها كطفل في العاشرة، وهو ما ظهر في الفيديو حينما وجَّه له المذيع الأسئلة باللغة العربية، إذ كانت ردود مالك باللغة الإنجليزية بالأساس، فيما امتزجت ببعض الجمل العربية والعامية المصرية.